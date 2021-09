Trods advarsler gør El Salvador Bitcoin til sin officielle valuta

Det lille mellemamerikanske land El Salvador betrådte tirsdag ganske ukendt territorium, da det blev verdens første land til at indføre Bitcoin som sin officielle valuta. Men forvirringen er stor blandt landets 6,5 mio. indbyggere, for hvordan skal sådan et skridt egentlig fungere i praksis?

Allerede i juni meddelte El Salvadors kontroversielle præsident, Nayib Bukele, sin beslutning om at gøre El Salvador til foregangsland for Bitcoin på en konference om kryptovalutaer i Miami. Det foregik på engelsk og det var også første gang, salvadoranerne hørte om sagen. Få dage senere blev Bukeles idé ophøjet til lovforslag og vedtaget med ekspresfart af landets parlament, hvor hans parti har absolut flertal. Fra i går blev Bitcoin således officiel valuta sammen med dollaren.

»Bitcoins vil skabe masser af arbejdspladser og bidrage til, at de mange tusinder, der lige nu står uden for den formelle økonomi, også får adgang til finansiering«, lovede præsidenten, uden at forklare sig nærmere.