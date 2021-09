Brasilien ramt af Trump-lignende protester til fordel for præsident Bolsonaro

Titusinder af mennesker er tirsdag på Brasiliens uafhængighedsdag samlet for at støtte landets højreradikale præsident, Jair Bolsonaro.

Han beskylder parlamentet og Højesteret for at være i gang med et kup mod ham.

Men der har også tirsdag samlet sig mange modstandere af Bolsonaro. De anser ham for at være til fare for landets demokrati.

Myndighederne frygter, at det ud på dagen kan komme til sammenstød mellem de to grupperinger.

Mange tusinder har bevæget sig ud i gaderne i det brasilianske flags farver: gul og grøn. Det sker i hovedstaden Brasilia, i Sao Paulo, i Rio de Janeiro og i flere andre byer.

Foto: Amanda Perobelli/Ritzau Scanpix

Foto: Amanda Perobelli/Ritzau Scanpix

Demonstranter har tirsdag forsøgt at angribe Højesteret i Brasilia. Tilsyneladende i et forsøg på at kopiere de tilhængere af USA’s tidligere præsident, Donald Trump, der 6. januar forsøgte at storme Kongressen i Washington.

Målinger viser, at Bolsonaros popularitet er på det laveste niveau, mens han har været præsident. Han styrer lige nu mod et nederlag ved valget i 2022.