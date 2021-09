Kina-kritiker fik uanmeldt besøg: »Der er nogle folk, som ringer på dørklokken og forsøger at bryde dørkoden«

I Hongkong gennemførte politiet tidlig onsdag morgen et omfattende angreb på de sidste rester af byens demokratibevægelse.

Omkring klokken halv syv lokal tid trængte politiet ind i hjemmet hos advokaten Chow Hang-tung kun få timer inden, at hun i retten skulle have forsvaret en demokratiaktivist og folkevalgt politiker, der er fængslet og tiltalt for at have overtrådt den nationale sikkerhedslov i Hongkong.

Ifølge lokale medier streamede Chow Hang-tung sin arrestation live på Facebook, mens hun sagde, at »der er nogle folk, som ringer på dørklokken og forsøger at bryde dørkoden«, inden hun spurgte: »Nogle farvelord til mig?«.