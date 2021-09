Op mod 80 dræbt: I »verdens værste humanitære katastrofe« er olierig region nu blevet konfliktens epicenter

I Yemen er 60 houthi-oprørere og 18 soldater, som er loyale over for landets regering, blevet dræbt under kampe i de seneste to døgn, siger militære kilder fra regeringsstyrkerne til nyhedsbureauet AFP. Det er sket under kampe om den strategisk vigtige by Marib.

»60 houthi-oprørere blev dræbt. De fleste af dem under luftangreb i de seneste 24 timer. 18 soldater, som er loyale over for den internationalt anerkendte regering, blev dræbt, og dusinvis er blevet såret i de seneste 48 timer«, siger en talsmand for militæret.

Borgerkrigen i Yemen står mellem Yemens regering, som støttes af Saudi-Arabien, og de iransk-støttede houthi-oprørere. Den internationalt anerkendte regering og houthierne, som har navn efter en familie, har været i krig siden 2014, hvor oprørerne tog kontrollen over hovedstaden Sanaa.

Kampe er i de seneste dage blevet optrappet i provinsen Marib. Houthi-oprørerne siger, at de blevet bombarderet fra luften 30 gange. Til gengæld gennemførte houthi-oprørerne tidligt onsdag en offensiv i Marib, som er regeringsstyrkernes sidste bastion i den nordlige del af landet. Hvis oprørerne vinder kontrol over den olierige region, vil de stå stærkere ved forhandlinger om fred.

Borgerkrigen i Yemen har kostet titusindvis af mennesker livet. Derudover har krigen medført, at omkring 80 procent af yemenitterne er afhængige af nødhjælp. Samtidig er millioner af borgere i landet fordrevet som følge af krigen.

Udviklingen i landet kaldes af FN for »verdens værste humanitære katastrofe«. Krigen anses i høj grad som en kamp om magten på Den Arabiske Halvø mellem fjenderne Saudi-Arabien og Iran.

ritzau