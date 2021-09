I behandler os som hunde, råber topanklaget for Paris-terror

Den eneste overlevende fra den jihad-celle, som massakrerede 130 borgere i Paris i november 2015, har ved starten af retssagen onsdag beklaget sig over, at han og de øvrige anklagede for forbrydelsen »behandles som hunde«.

Salah Abdeslam råbte det fra sin anklagebænk, fire timer efter at den omfattende retssag gik i gang.

Videre sagde fransk-marokkaneren højt, at han »aldrig har beklaget sig«.

»For vi vil genopstå efter døden«.

20 mennesker sidder på anklagebænken i retssagen. Den ventes at strække sig over ni måneder. Der er tale om det værste terrorangreb i Frankrig siden Anden Verdenskrig.

31-årige Abdeslam kom fra bydelen Molenbeek i den belgiske hovedstad, Bruxelles. Han bar et bombebælte den fatale dag i Paris - 13. november 2015. Men han nåede aldrig at detonere bomben.

Han har været isolationsfængslet det meste af tiden siden april 2016

»Jeg er soldat for Islamisk Stat«, sagde han ved sagens begyndelse.

Et stort antal politifolk var samlet i og omkring retsbygningen Palais de Justice. Her finder retssagen sted i en specielt bygget retssal.

Gader og stræder omkring domstolen var afspærrede for både biler og fodgængere.

Den franske indenrigsminister, Gérald Darmanin, sagde, at sikkerhedsopbuddet er massivt. Han mindede om, at der er fare for nye angreb - ’navnligt på et tidspunkt, hvor der indledes en retssag om angreb’.

»Jeg opfordrer alle til at være på vagt«, sagde Darmanin til radiostationen France Inter.

Bevæbnede mænd med selvmordsveste angreb seks barer og restauranter, spillestedet Bataclan og det nationale fodboldstadion og efterlod dybe spor i franskmændene.

»Den nat blev vi alle kastet ud i rædsel og hæslighed«, siger Jean-Pierre Albertini, hvis 39-årige søn, Stephane, blev dræbt på Bataclan.

I løbet af den ni måneder lange retssag deltager flere end 1800 sagsøgere og 300 advokater.

Den franske justitsminister, Eric Dupond-Moretti, har tidligere beskrevet retssagen som »et hidtil uset retligt maraton«.

Den militante bevægelse Islamisk Stat (IS) tog skylden for angrebet. Det menes at være planlagt i Syrien.

ritzau