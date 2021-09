Homoseksuel spanier tilstår: Brutal overfaldshistorie var løgn

En ung spansk mand, der hævdede, at han i weekenden blev offer for et homofobisk angreb i Madrid, er krøbet til korset over for politiet.

Det skriver avisen The Guardian onsdag.

Den 20-årige mand påstod for nylig, at han søndag eftermiddag blev overfaldet i sit hjem i bydelen Malasana af en gruppe på otte maskerede mænd. De skulle blandt andet have skåret ham i læben med en kniv og ridset det spanske ord for bøsse ind i hans ene balle.

Den 20-årige blev siden indlagt på hospitalet for at blive behandlet for sine skader, men nu har han indrømmet, at han fandt på historien, og at han selv gav en anden mand samtykke til at skære i ham med en kniv.

Det oplyser kilder til avisen El Pais ifølge nyhedsbureauet dpa.

Det påståede angreb nåede inden den 20-åriges tilståelse at sende chokbølger igennem Spanien.

Ikke mindst fordi det kun er to måneder siden, at en 24-årig homoseksuel mand blev tæsket ihjel i den nordlige by A Coruna. Angrebet menes at have haft et homofobisk motiv.

Premierminister lovede hårdere straffe

Den 20-åriges historie fik også premierminister, Pedro Sanchez, til at love hårdere straffe for at forhindre hadforbrydelser, mens flere aktivister indkaldte til demonstration for at fordømme angrebet.

Pedro Sanchez siger onsdag i parlamentet ifølge dpa, at han ikke har tænkt sig at løbe fra sit løfte.

Samtidig siger arrangørerne af en demonstration i Madrid onsdag aften ifølge The Guardian, at protesten ikke vil blive aflyst, fordi en enkelt falsk historie ikke skal fjerne fokus fra det faktum, at Spanien de seneste år har registreret et stigende antal hadforbrydelser mod blandt andet homoseksuelle.

Spaniens ligestillingsminister, Irene Montero, oplyser på Twitter, at antallet af hadforbrydelser mod LGBT-personer i Spanien steg med 43 procent i første halvdel af 2021.

Ifølge spanske medier har den 20-årige forklaret, at han løj for ikke at miste sin kæreste.

RTVE og El Pais skriver begge ifølge dpa, at han prøvede at skjule et seksuelt forhold til en anden.

Han blev ifølge medierne tvunget til at tilstå, da politiet i Madrid ikke kunne bekræfte hans oprindelige historie.

ritzau