'Ignorant, uvidende og uduelig': Britisk minister i pinlig forvekslingsskandale

Gavin Williamson har i den grad brug for god omtale. Britiske medier har i ugevis svirret med rygter om, at den britiske undervisningsminister står til degradering i en forestående regeringsrokade, som premierminister Boris Johnson pønser på.

Måske var det med den begrundelse, at Gavin Williamson i et interview med The Evening Standard nævnte, at han havde haft en god samtale med Marcus Rashford, en af Storbritanniens mest populære fodboldspillere.

»Vi mødtes over Zoom, og han fremstod enormt engageret, medfølende og charmerende, men så blev han nødt til at gå fra mødet, og jeg ville jo ikke holde ham tilbage fra træningen«, sagde Gavin Williamson til The Evening Standard.