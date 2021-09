Putins mænd har forsøgt at myrde og skræmme oppositionen. Alligevel er Putin mere nervøs, end han plejer at være forud for valget

På fredag begynder det tre dage lange, russiske parlamentsvalg. Putins mænd har forsøgt at myrde og skræmme oppositionen, men de er alligevel bange for valgets udfald. For Putins onde ånd, den fængslede Aleksej Navalnyj, har fundet på et smart trick.