FN: Millioner af afghanere risikerer at dø af sult

FN’s generalsekretær, António Guterres, opfordrer verdens lande til fortsat at forhandle med Taleban, efter at den militante islamistiske bevægelse har overtaget magten i Afghanistan.

Han advarer samtidig om et ’økonomisk kollaps’ i Afghanistan og risikoen for millioner af døde.

Det sker i et interview torsdag.

»Vi skal opretholde en dialog med Taleban, hvor vi stadig følger vores principper. En dialog, hvor vi udtrykker solidaritet med det afghanske folk«, siger Guterres.

»Vores pligt er at vise endnu mere solidaritet med et folk, der lider meget, og hvor millioner risikerer at dø af sult, lyder det videre.

FN-chefen erkender, at der ikke er nogen garantier for, hvad der kan komme ud forhandlinger med Taleban.

Men han mener ikke desto mindre, at diskussioner er nødvendige, »hvis Afghanistan ikke skal blive et knudepunkt for terrorisme« og et sted, hvor »kvinder mister alle deres rettigheder«.

Et vist spillerum til at forhandle

Guterres siger videre, at Taleban kræver anerkendelse, økonomisk støtte og en ophævelse af sanktioner. Det giver ifølge FN-chefen det internationale samfund et vist spillerum til at forhandle.

Han foreslår, at det ligesom i Yemen er en mulighed at tildele Afghanistan finansielle midler uden sanktioner.

»Det er i det internationale samfunds interesse, og her mener jeg ikke at ophæve sanktioner og anerkende Taleban. Jeg taler om målrettede tiltag, der gør det muligt for den afghanske økonomi at trække vejret«, siger han.

Guterres påpeger, at samtaler indtil videre har vist, at der i det mindste er et ønske om at tale sammen.

FN’s udsending i Afghanistan, Deborah Lyons, krævede på et møde i FN’s Sikkerhedsråd torsdag, at landene fortsætter med at yde bistand til Afghanistan for at undgå et »kollaps uden sidestykke«.

ritzau