Det går ikke så godt for den kinesiske techgigant Alibaba. Sidste år forsvandt virksomhedens grundlægger, Jack Ma, pludselig i flere uger, efter at han havde beskyldt partifunktionærer og embedsmænd for at tænke som gammeldags pantelånere. Den kinesiske topledelse ville ikke finde sig i den slags fornærmelser.

Nu er Alibaba centrum i Kinas hidtil største #MeToo-sag, hvilket har flået glorien af virksomheden.