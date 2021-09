Politiske veteraner tager magten tilbage til socialdemokratierne

Jonas Gahr Støre svarer med et modspørgsmål, da jeg gør ham opmærksom på, at han står til at blive den måske ældste debuterende statsminister i Norge i efterkrigstiden. Spørgsmålet lød, om den 61-årige politiker er lige så frisk og vital som for 10 år siden. Eller 20.

»Er du klar til at tage med på en løbetur heroppe? Så kan vi teste det. Hvor gammel er du?«, spørger han.