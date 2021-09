Udpeget som vinder af tv-debat: Da hans største rival antydede urent trav, svarede Olaf Scholz igen med et iskoldt blik

De tyske socialdemokraters kanslerkandidat, Olaf Scholz, klarede sig bedst i en vigtig tv-debat mellem de tre spidskandidater søndag aften, viser en hurtig meningsmåling foretaget for tv-kanalen ARD umiddelbart efter udsendelsen.

I tv-opgøret mellem spidskandidaterne – den såkaldte ’TV-Triell’ – var de to øvrige medvirkende den konservative Armin Laschet fra de kristelige demokrater i CDU og Annalena Baerbock fra miljøpartiet De Grønne samt Scholz fra SPD.

Ifølge målingen fra ARD fandt de fleste seere (39 procent), at Scholz var den mest overbevisende kandidat. De to andre blev begge vurderet som vindere af 26 procent.

I debatten blev den fremtidige pensionsalder et af hovedtemaerne. Scholz sagde, at unge mennesker må have en garanti for den fremtidige pensionsalder og for stabilitet i pensionsniveauet.

»Desuden må man sikre, at der er også er en finansiering af pensionerne for kvinder på arbejdsmarkedet«.

Laschet sagde, at han ikke kunne tage disse udsagn om garantier for fremtidige pensionsforhold seriøst.

»Man kan ikke sige til mennesker, der i dag starter på arbejdsmarkedet, at alt vil forblive, som det er. Man må i partierne være parate til at drøfte de fremtidige pensioner«, sagde Laschet.

Han pointerede også, at der skal findes bedre ordninger for erhvervslivets bidrag til private pensionsopsparinger.

»Jeg vil være en forbundskansler, som står for tillid«, sagde Laschet.