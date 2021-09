Skov på størrelse med Fanø brændt ned ved spansk ferieparadis

Redningsarbejdere har evakueret flere end 2.000 mennesker fra en skovbrand, der hærger nær flere feriesteder på Costa del Sol i det sydlige Spanien. En frivillig brandmand har desuden mistet livet i forbindelse med branden.

På bare fire dage er mere end 6.000 hektar skov brændt ned. Det svarer til et område på lidt mere end Fanøs størrelse. Spanien har søndag sat militæret ind for at hjælpe med at håndtere flammerne, der brød ud onsdag i den bjergrige by Estepona, der er populær blandt turister.

»Vi arbejder koordineret og uden hvile i lyset af den brand, der ødelægger provinsen Malaga (hvor Estepona blandt andet ligger, red.)«, skriver Spaniens premierminister, Pedro Sánchez, på Twitter.

Temperaturer på knap 30 grader om natten

Fra flere kilometers afstand kan man se røgsøjler stige op fra bjergene. Flere af de evakuerede personer er blevet indlogeret i en sportshal i den nærliggende by Ronda, hvor frivillige har sørget for at bringe vand og andre forsyninger til. De evakuerede beskrives som ældre, men det vides ikke, hvorvidt der er turister iblandt.

Fem andre lokalsamfund blev evakueret fredag. Branden har en »usædvanlig kraft og styrke« og spreder sig i flere retninger, har brandmyndighederne oplyst. Det gør det heller ikke bedre, at Malaga-området i øjeblikket oplever høje sensommertemperaturer, hvor temperaturen om natten har nærmet sig 30 grader.

Det er endnu uvist, hvordan branden er startet, men brandmyndigheder mener, at den er startet bevidst. Skovbranden i Sydspanien kommer i kølvandet på en lang række naturbrande i Europa denne sommer. Flere sydeuropæiske lande såsom Grækenland og Italien har været plaget af voldsom hedebølge, og en række steder har temperaturerne nået over 45 grader. På Sicilien i Italien blev der i august målt 48,8 grader. De høje temperaturer har givet næring til brande, som har kostet flere liv.

ritzau