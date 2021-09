Måling: Hver tredje nordmand vil i dag sætte deres kryds et andet sted end ved sidste valg

Mindst hver tredje nordmand vil stemme anderledes ved mandagens valg til Stortinget, end de gjorde for fire år siden, viser en rundspørge foretaget for ABC Nyheter.

Til spørgsmålet ’Vil du stemme - eller har du allerede stemt - på et andet parti ved dette valg, end du gjorde ved forrige stortingsvalg?’ har 31 procent af de adspurgte svaret ja. 42 procent har svaret nej, og 13 procent har svaret måske.

Undersøgelsen er et repræsentativt udsnit af 1.017 nordmænd. 10 procent svarede, at de ikke stemte ved sidste valg, mens fire procent siger, at de ikke vil stemme mandag.

Ifølge rundspørgen har Senterpartiet (Sp) snuppet flest stemmer fra andre partier. Mere end hver anden Sp-vælger satte deres kryds et andet sted ved valget i 2017 sammenlignet med, hvor de ventes at sætte deres kryds mandag.

Det konservative Høyre (H), som er den nuværende statsminister Erna Solbergs parti, har derimod kun tiltrukket 13 procent af vælgerne fra andre partier. 70 procent af de konservative vælgere fra 2017 siger, at de igen vil stemme på partiet. Ifølge meningsmålinger er partiet på vej mod et fald på omkring fem procentpoint sammenlignet med 2017-resultatet, hvor Høyre fik 25 procent af stemmerne.

Arbeiderpartiet står til at kunne danne drømmeregering

En anden rundspørge, der er foretaget for Norges TV 2, viser, at 836.000 nordmænd har skiftet parti siden seneste valg. Stærkest står det socialdemokratiske parti Arbeiderpartiet (Ap) i meningsmålingerne, selv om partiet står til at miste stemmer. Således står Arbeiderpartiet til at få 23,6 procent af stemmerne, hvilket er et fald på 3,8 procentpoint sammenlignet med valget i 2017.

Det tyder dog på, at Ap-leder Jonas Gahr Støre kan danne sin drømmeregering efter mandagens valg med Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti (SV). Denne trio står til 85 medlemmer i Stortinget, der har i alt 169 medlemmer.

Mandag er der også valg til Sametinget, der er de norske samers folkevalgte talerør både nationalt og internationalt.

ritzau