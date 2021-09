Nordkorea har affyret langtrækkende missiler

Nordkorea har gennemført vellykkede affyringer af langtrækkende missiler i weekenden, skriver det statslige nyhedsbureau KCNA. Testaffyringerne fandt sted både lørdag og søndag. Missilerne fløj 1.500 kilometer, før de ramte deres mål i landets territoriale farvand. De fløj i ovale mønstre i 7,5 sekunder, før de ramte, hedder det. KCNA kalder missilaffyringerne for strategisk vigtige, da de giver Nordkorea »endnu et effektivt afskrækkelsesmiddel«, lyder det.

Rapporten kommer på et tidspunkt, hvor forholdet mellem USA og den kommunistiske stat er forværret på grund af tiltagende usikkerhed omkring landets atomprogram. Det nordkoreanske styre har længe beskyldt USA og Sydkorea for at føre »en fjendtlig politik« over for Pyongyang. Nordkorea er underlagt en række internationale sanktioner på grund af landets atomvåben og missilprogrammer.

Ignorerer USA’s invitationer

Atomforhandlinger med USA er gået i stå siden sammenbruddet ved et topmøde i Hanoi i 2019 mellem Nordkoreas leder, Kim Jong-un, og daværende præsident i USA Donald Trump. Den nuværende præsident Joe Bidens udsending Sung Kim har gentagne gange udtrykt en velvilje for at mødes med Pyongyang-kolleger »hvor som helst og når som helst«. Men Nordkorea har ikke givet nogen indikation på, at det vil droppe sine våben og har afvist sydkoreanske bestræbelser på at genoplive dialogen.

I sidste uge testede Sydkorea et hjemmelavet ubådsmissil, som Nordkorea længe har forsøgt at udvikle. Det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, siger om Nordkoreas affyringer af missiler, at de udgør en »trussel« mod landets naboer.

»Denne aktivitet fremhæver Nordkoreas fortsatte fokus på at udvikle sit militære program og trusler over for dets naboer og det internationale samfund«, lyder det i en erklæring fra Pentagon.

ritzau