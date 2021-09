Alligator fundet med menneskerester i maven efter orkanen Ida

En 229 kilo tung alligator, der menes at have dræbt en 71-årig mand i Louisiana i forbindelse med orkanen Ida, er blevet fanget med, hvad der ligner menneskerester i maven.

Det oplyser det lokale sherifkontor i det amerikanske sogn St. Tammany.

Fangsten af den over tre og en halv meter lange alligator markerer afslutningen på en to uger lang eftersøgning efter Timothy Satterlee Sr.

Han blev sidst set 30. august, da han i vandmasserne fra orkanen tjekkede sit hjem i Slidell for stormskader.

Byen ligger cirka 55 kilometer nordøst for New Orleans.

Angrebet fandt sted, dagen efter at Ida, der er en af de kraftigste orkaner til nogensinde at ramme Golfkysten i USA, bragede ind over Louisiana.

Orkanen førte til ødelæggende oversvømmelser og strømafbrydelser i flere områder og kostede også flere mennesker livet.

Opdagede hvad der lignede menneskerester i maven

Ifølge sherifkontoret i St. Tammany blev alligatoren fanget mandag.

»Da alligatoren blev undersøgt, blev det opdaget, at den havde, hvad der lignede menneskerester i maven«.

»Efterforskere arbejder nu sammen med det retsmedicinske institut i St. Tammany for at bekræfte, at de jordiske rester er af Timothy Satterlee.

Alligatoren blev første gang set lørdag, inden det lykkedes at fange den i en fælde mandag.

Talsmand for sherifkontoret i St. Tammany, kaptajn Lance Vitter, siger, at alligatoren siden blev aflivet og skåret op.

»Det var her, at vores agenter opdagede kropsdelene. Det var de øverste dele af en menneskekrop«, siger han.

Ifølge Lance Vitter har Timothy Satterlees kone forklaret, at hun så sin mand blive angrebet af en stor alligator, der blandt andet flåede en af hans arme af.

Med sin kones hjælp lykkedes det den kraftigt blødende 71-årige mand at få kæmpet sig op på trapperne til sit hjem, hvorefter hans kone sejlede efter hjælp i den oversvømmede by.

Ifølge Lance Vitter lykkedes det konen at finde nogen til at hjælpe cirka halvanden kilometer væk, men da hun vendte tilbage til sin ejendom, var hendes mand forsvundet.

»Hun havde ikke i sine vildeste mareridt forestillet sig, at han ville være væk, når hun kom tilbage«, siger Vitter.

