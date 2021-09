Australien skal have atomdrevne ubåde som del af ny alliance

USA, Storbritannien og Australien vil etablere et nyt sikkerhedspartnerskab for Indo-Pacific-området, der er en betegnelse for dele af Stillehavet og dele af Det Indiske Ocean. Det er lederne af de tre lande, USA’s Joe Biden, Storbritanniens Boris Johnson og Australiens Scott Morrison, blevet enige om på et virtuelt møde onsdag. Forsvarspartnerskabet h