Stort smitteudbrud sender Putin i isolation dagen før valg

Ruslands præsident, Vladimir Putin, er gået i selvisolation efter et omfattende udbrud af coronasmitte blandt sine ansatte, skriver det russiske nyhedsbureau Tass.

Allerede tirsdag meddelte det russiske præsidentkontor, at der var coronasmitte i Putins inderkreds. Det blev dog ikke oplyst, hvem der var smittet, eller hvor mange smittede der var tale om.

Torsdag afslører præsidenten, at det drejer sig om en hel del.

»Der er ikke kun tale om en eller to, men om adskillige personer. Så nu skal jeg gå i selvisolation i flere dage«, siger han ifølge Tass.

Smitteudbruddet rammer, dagen før, at der fredag tages hul på det russiske valg. Valget er spredt ud over tre dage på grund af coronapandemien.

Vil stadig stemme

Putin er blevet vaccineret med den russiske coronavaccine Sputnik V. De russiske myndigheder er siden coronakrisens begyndelse samtidig gået langt for at beskytte ham mod potentiel smitte. Tirsdag meddelte han, at han havde det godt og ikke er smittet.

»Det er et naturligt eksperiment. Lad os se, hvordan Sputnik V fungerer i virkeligheden. Jeg har ret mange antistoffer i kroppen. Lad os se, hvordan det ender. Jeg håber, at alt er, som det skal være«, sagde Putin tirsdag.

Præsidentens talsmand, Dmitrij Peskov, understreger torsdag, at Putin – trods isolationen – kommer til at stemme ved det forestående valg. Hvordan det rent praktisk kommer til at foregå, vil blive annonceret senere.

»Det kommer vi til at informere jer om sidst på dagen. Men uanset hvad, så kommer præsidenten til at stemme«, siger Peskov ifølge Tass.

Stort set hele den reelle opposition er blevet tvunget i baggrunden ved det russiske valg. Den mener derfor ikke, at der er tale om et reelt valg. Oppositionens største stemme, Aleksej Navalnyj, er i fængsel.

ritzau