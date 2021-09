»Jeg er relativt bekymret«: USA skærper sikkerheden ved Kongressen inden ny protest

Amerikansk politi vil igen finde det sikkerhedshegn frem, der blev stillet op ved kongresbygningen i Washington D.C. efter stormløbet i januar.

Tilhængere af tidligere præsident Donald Trump har varslet en ny demonstration lørdag. Hegnet vil blive sat op fredag, skriver nyhedsbureauet dpa.

Desuden bliver Nationalgarden bedt om at være klar til at rykke ud, hvis det skulle blive nødvendigt.

Det oplyser Kongressens egen politistyrke i en meddelelse ifølge radiostationen NPR.

Den varslede demonstration er til støtte for de fængslede efter urolighederne den 6. januar.

Den dag stormede et stort antal Trump-tilhængere Kongressen. Det skete i et forsøg på at stoppe den formelle godkendelse af Joe Bidens valgsejr ved præsidentvalget i november.

Adskillige politifolk blev kvæstet. Desuden døde en af hjertestop, da demonstranterne tiltvang sig adgang til bygningen gennem smadrede døre og vinduer.

Medlemmerne af Kongressen og vicepræsident Mike Pence måtte bringes i sikkerhed.

Lørdagens demonstration bliver samtidig en prøve på, om sikkerheden ved Kongressen er i orden denne gang.

»Jeg tror, de er godt udstyret til at håndtere, hvad end der måtte komme«, siger den republikanske leder i Senatet, Mitch McConnell, ifølge radiostationen NPR.

Samme vurdering er kommet fra de demokratiske ledere i Kongressen. De mødtes for nylig med lederen af Kongressens egen politienhed, Thomas Manger.

»De virker meget, meget velforberedte. Langt bedre forberedt end forud for 6. januar. Jeg tror, at de er klar til, hvad end der kan ske«, siger Senatets demokratiske flertalsleder, Chuck Schumer.

Forbundspolitiet FBI meddelte for nylig, at der ikke er nogen konkrete oplysninger, som peger i retning af, at der er planlagt voldelige aktioner i forbindelse med lørdagens demonstration.

Men retorikken er til tider voldsom, viser de efterretninger, som politiet i Kongressen har.

»Jeg er relativt bekymret«, sagde den ansvarlige for sikkerheden i Repræsentanternes Hus, William Walker, på et pressemøde tidligere på ugen.

Bag lørdagens demonstration står Matt Braynard, der tidligere var ansat i Trumps kampagnestab.

Hvis alt forløber uden problemer lørdag, vil hegnet hurtigt blive taget ned igen, oplyser de ansvarlige for sikkerheden i Kongressen ifølge nyhedsbureauet dpa.

ritzau