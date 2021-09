Amerikansk general beklager: Droneangreb i Kabul dræbte uskyldig nødhjælpsarbejder og hans familie

Automatisk oplæsning

USA indrømmer nu, at et amerikansk droneangreb i Kabul i sidste måned dræbte 10 uskyldige.

Det oplyser general og leder for den amerikanske centralkommando Kenneth McKenzie ifølge tv-stationen CBS News.

Angrebet 29. august var rettet mod Islamisk Stat. Det blev udført kort før USA’s tilbagetrækning fra Afghanistan.

MzKenzie siger, at det er usandsynligt, at militante islamister fra Islamisk Stat blev dræbt ved angrebet.

I stedet var det en nødhjælpsarbejder og ni af hans familiemedlemmer, der døde ved angrebet. Tre voksne og syv børn.

McKenzie betegner det som en tragisk fejltagelse.

En grundig undersøgelse af avisen New York Times har tidligere draget den amerikansk hærs forklaring om, at det var Islamisk Stat, man ramte, i tvivl.

Droneangrebet fandt sted kort tid efter et selvmordsbombeangreb, som Islamisk Stat tog skylden for. Angrebet dræbte langt over 100 mennesker ved en indgang til Kabuls lufthavn. 13 amerikanske soldater var blandt de dræbte.

»På tidspunktet for angrebet var jeg sikker på, at angrebet havde afværget en umiddelbart forestående trussel mod de amerikanske styrker«, siger McKenzie.

»Vores efterforskning er nu nået frem til, at angrebet var en tragisk fejltagelse«.

USA havde på det tidspunkt cirka 6000 soldater stationeret ved Kabuls internationale lufthavn. De skulle hjælpe med til at evakuere amerikanske og allierede landes borgere. Og også tusinder, der har arbejdet for deres ambassader eller været tolke for de udenlandske styrker i landet.

McKenzie siger, at USA’s forsvarsministerium er i gang med at overveje erstatning til familierne for de dræbte.

ritzau