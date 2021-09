Algeriets tidligere præsident Abdelaziz Bouteflika er død

Algeriets tidligere præsident Abdelaziz Bouteflika, der trak sig fra posten i april 2019 efter store protester, er død i en alder af 84 år.

Han døde fredag.

Det rapporterer algerisk stats-tv ifølge nyhedsbureauet dpa.

Bouteflika meddelte i marts 2019, at han ikke gik efter en femte periode som præsident i det nordafrikanske land. Før da havde der været omfattende protester mod den mangeårige leder.

Demonstrationerne talte titusindvis af mennesker fra alle samfundslag.

Mange mente, at den skrantende og kørestolsbundne præsident ikke længere var i stand til at lede landet.

Også landets daværende hærchef, Ahmed Gaid Salah, kaldte ham uegnet til at regere og opfordrede ham til at gå af.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det var blandt andre general Salah, der var med til at presse igennem, at der skulle afholdes præsidentvalg i december 2019 for at finde en afløser for Bouteflika.

Valget var upopulært blandt mange algeriere, der anså det som den gamle elites forsøg på at klynge sig til magten.

Ahmed Gaid Salah døde 23. december 2019.

Abdelaziz Bouteflika fik et slagtilfælde i 2013 og viste sig sjældent offentligt efter da. Han kunne næsten heller ikke tale.

Bouteflika var præsident i den tidligere franske koloni fra 1999 til 2019.

Han er den længstsiddende leder i landets historie.

Tidligere premierminister Abdelmadjid Tebboune blev valgt til præsident i Algeriet i december 2019.

Det skete ved et kontroversielt valg, hvor færre end 40 procent af de stemmeberettigede algeriere afgav deres stemmer, skriver nyhedsbureauet AFP.

Valget fulgte efter månedlange protester mod Algeriets politiske etablissement, hvor flere opfordrede til at boykotte valget.

