USA lukker grænseovergang i Texas for at stoppe migrantstrøm

USA’s told- og grænsemyndigheder, CBP, har lukket en grænseovergang fra Mexico ved byen Del Rio i delstaten Texas.

Det sker på grund af en stor strøm af migranter.

Migranterne er fortrinsvis fra Haiti, Cuba, Venezuela og Nicaragua.

I løbet af den seneste uges tid har mange migranter forsamlet sig under den amerikanske side af broen, der forbinder den mexicanske by Acuña og Del Rio i Texas.

Varmen i lejren er intens og er på det seneste steget til omkring 37 grader.

Migranterne fortæller, at hjælpen fra USA har været begrænset.

En fortæller blandt andet, at han har været nødt til at snige sig tilbage til Mexico for at købe mad og vand fire gange mellem mandag og fredag.

De amerikanske told- og grænsemyndigheder CBP har ikke svaret på, hvor mange mennesker der bor i lejren. Men en unavngiven grænsebetjent fortalte onsdag, at der er omkring 6000 mennesker i lejren.

Migranternes trænge forhold har udviklet sig til den seneste grænsekrise for præsident Joe Biden.

De afspejler den humanitære udfordring, som præsidenten står over for på et tidspunkt, hvor antallet af migranter, der ankommer til USA’s grænser, har nået sit højeste niveau i cirka 20 år.

Især migranter fra Haiti har taget turen mod USA den seneste tid.

Det caribiske land var i august udsat for et af de værste jordskælv i 25 år i Latinamerika målt på antallet af omkomne.

Flere end 2200 mennesker mistede livet under skælvet, der havde en beregnet størrelse på 7,2 og kunne mærkes flere steder i det caribiske øhav.

Haiti kæmper i forvejen med udbredt bandekriminalitet og coronapandemien.

For lidt mere end to måneder siden blev landets daværende præsident, Jovenel Moïse, skudt og dræbt i sit hjem, mens han lå og sov.

