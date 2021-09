Tre dårlige nyheder inden for en time svækker Biden markant

Tre dårlige nyheder nåede Det Hvide Hus næsten samtidig fredag.

I løbet af cirka 60 minutter erkendte USA en fejlbombning i Kabul havde dræbt ti civile.

Så kaldte Frankrig sin ambassadør hjem fra USA og Australien i en ophedet strid om ubåde.

Derefter sagde eksperter nej til Biden-administrationens vaccinestrategi.

Strømmen af dårligt nyt, der kom på et tidspunkt, hvor præsident Joe Bidens popularitet er stærkt dalende.

Syv børn var blandt de ti civile, som blev dræbt ved et amerikansk droneangreb den 29. august. USA hævdede, at angrebet havde afværget et angreb på Kabuls lufthavn, som Islamisk Stat var ved et udføre. Det er nu kommet frem, at ingen IS-krigere kom noget til.

»Angrebet var en frygtelig tragisk fejltagelse«, siger general Kenneth McKenzie, som leder den amerikanske centralkommando.

Kort tid efter kom nyheden, om at Frankrig havde taget et højst usædvanligt skridt og kaldt dets ambassadører i USA og Australien hjem til konsultationer.

Det skete i protest mod en skrottet ubådsaftale, hvor landet mister mange milliarder og indflydelse som følge af et optrappet samarbejde mellem USA, Australien og Storbritannien.

»På præsidentens anmodning har jeg besluttet at hjemkalde vores to ambassadører i USA og Australien til Paris til rådslagning«, sagde Frankrigs udenrigsminister, Jean-Yves Le Drian og henviste til den nye forsvarsalliancen som betyder USA skal levere teknologi til atomubåde til Australien.

Frankrig havde ifølge The New York Times intet fået at vide på forhånd.

Frankrig har dermed mistet en kontrakt om at levere ubåde til Australien.

Desuden kom så en vurdering fra en ekspertkomité i det amerikanske lægemiddeltilsyn FDA, som vendte tommelen nedad til Biden-administrationens plane om at give de fleste amerikanere en tredje vaccinedose.

Bidens stab havde håbet, at gode nyheder fra FDA kunne være med til at svække kritikken af pandemihåndteringen og Afghanistan-tilbagetrækningen. I stedet blev begge kriser forværret, samtidig med at Kina spændinger i forhold til Kina tager til, mens der også er en ny diplomatisk krise med Frankrig.

»Nedturene svækker Biden og gør det sværere for ham at vinde Kongressens opbakning til store, vigtige lovpakker«, skriver AP.

I Paris kalder kritikere nu Biden for lige så utilregnelig som Donald Trump.

/ritzau/AFP

ritzau