Italien rykker et stort skridt nærmere at legalisere hash

I Italien kan legalisering af hash være kommet et stort skridt nærmere, efter tilhængere lørdag har oplyst, at de har indsamlet de nødvendige 500.000 underskrifter for at få spørgsmålet afgjort ved en folkeafstemning. Den vil sandsynligvis kunne finde sted i begyndelsen af 2022.

De mange underskrifter er kommet i hus kun en uge efter, at indsamlingen begyndte online som #ReferendumCannabis.

»Farten på støtten viser ønsket om forandringer for cannabis«, lyder det fra organisatorerne.

Forslaget går ud på at afkriminalisere hash, både ved køb og salg og ved dyrkning af hashplanter.

»Dette er en usædvanlig dag, ikke bare for organisationen bag, men også for borgerne«, siger den tidligere udenrigsminister og forhenværende EU-kommissær Emma Bonino, som er blandt tilhængerne af forslaget.

De, der har ønsket en folkeafstemning, har haft resten af september til at indsamle nok underskrifter. Selv om målet er nået lørdag, beder de folk om fortsat at sætte deres signatur online. Bare for at være sikker. Halvdelen af de personer, der har sat deres underskrift til fordel for fri hash, er under 25 år.

Splittede politikere

Partierne i premierminister Mario Draghis samlingsregering står splittet i spørgsmålet, skriver Reuters. Femstjernebevægelsen, der er stiftet som en alternativ partiorganisation, er klart for, mens højreorienterede partier som Liga er indædt imod. Midt imellem ligger centrumvenstre-partiet Det Demokratiske Parti. Her er man hverken for eller imod og synes opsat på ikke at lægge sig fast på nogen bestemt linje lige nu.

Tilhængere af fri hash fik et rygstød i 2019, da den øverste domstol afgjorde, at det er lovligt at dyrke hamp til personligt brug. Det er nu selvsamme domstol, som skal afgøre, om alle formaliteter er i orden for en folkeafstemning.

