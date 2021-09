Stemmer tælles op i Rusland: Putins parti står til 45 procent

Partiet Forenet Rusland, der støtter præsident Vladimir Putin, står ifølge en valgstedsmåling til at få lige over 45 procent af stemmerne ved det russiske valg. Målingen er foretaget af Insomar for nyhedsbureauet Ria.

Efter ni procent af stemmerne er talt op, har Forenet Rusland fået knap 39 procent af stemmerne. Det oplyser valgkommissionen ifølge Reuters. Hvis valgstedsmålingen får ret med de godt 45 procent af stemmerne, så er det et stykke under Forenet Ruslands valgsejr i 2016. Her fik partiet lidt over 54 procent.

Ruslands parlamentsvalg er forløbet over tre dage. Det sluttede søndag. Rusland strækker sig over 11 tidszoner.

Partiet Forenet Rusland er under alle omstændigheder klar favorit til at vinde det samlede valg. Partiet støtter præsident