Måling: Scholz vinder den sidste tv-debat før tysk valg

En hurtig måling efter den sidste tv-debat søndag aften mellem de tre førende kanslerkandidater ved det tyske valg udråber socialdemokraten Olaf Scholz som vinder af dysten. Målingen er fortaget af Instituttet Forsa.

Det befæster den favoritværdighed, Scholz har fået som sandsynlig afløser for den konservative forbundskansler Angela Merkel. De to øvrige deltagere var det konservative CDU’s Armin Laschet og De Grønnes Annalena Baerbock.

Der er søndag præcis en uge til valget, og de tre debattører diskuterede blandt andet fattigdom i Tyskland og behovet for at øge mindstelønnen i landet, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Scholz og Baerbock var enige om, at mindstelønnen i Tyskland skal sættes op til 12 euro (cirka 89 kroner) i timen.

»Der er 10 millioner borgere, der vil profitere af en mindsteløn på 12 euro, fordi de så kan tjene noget mere«, påpegede Scholz under den halvanden time lange debat.

Den nuværende mindsteløn i Tyskland er 9,50 euro.

Tøvede med at give svar om regeringskoalition

Der var også fokus på, hvem der skal samarbejde med hvem i en kommende ny regering. Scholz forsøgte at undvige, da han blev spurgt, om han ville udelukke en stor ny koalition med hans eget SPD og Laschets CDU. Det svarer til den nuværende regeringskoalition.

»De fleste vælgere ønsker, at CDU går i opposition«, svarede han.

Laschet advarede på ny imod, at SPD havner i en koalition med De Grønne og partiet Die Linke langt ude på venstrefløjen. Det er en sammensætning, som Scholz under hele valgkampen har forsøgt at undgå at tage stilling til.

Scholz har opbakning fra 26 procent af vælgerne i den seneste Insa-måling i avisen Bild am Sonntag. Laschet støttes af 21 procent. Baerbocks De Grønne ligger på 15 procent.

ritzau