Polen blæser på EU-dom: Nu kommer straffen i form af daglige millionbøder

Polen skal til at betale daglige bøder til EU-Kommissionen.

Det meddeler EU-Domstolen mandag.

Polen skal dagligt betale 500.000 euro - godt 3,7 millioner kroner - til EU-Kommissionen, fordi landet ikke er stoppet med at udvinde brunkul ved Turów-minen i det sydvestlige Polen.

Det beordrede EU-Domstolen ellers landet til 21. maj.

»Polen er beordret til at betale EU-Kommissionen en daglig bøde på 500.000 euro, fordi landet ikke er stoppet med udvindingen af brunkul i Turów-minen«.

»Sådan et tiltag synes nødvendigt for at styrke effektiviteten af de midlertidige tiltag, som blev besluttet 21. maj 2021, og for at forhindre, at medlemslandet ikke venter længere med at følge de ordrer«, hedder det i dommen.

Minen ligger i Polen, men tæt op til Tjekkiets og Tysklands grænser.

Tjekkiet mener, at den åbne mine er skadelig for områder i Tjekkiet. Derfor tog landet sagen op i EU-regi. Og i maj beordrede EU-Domstolen Polen til at stoppe minedriften midlertidigt, indtil en endelig afgørelse i striden er truffet.

Men den dom har Polen ikke fulgt, hvorfor EU-Domstolen nu anser det som nødvendigt med bøder for at få landet til at rette ind.

Bøderne fortsætter, indtil landet følger ordren.

Det er selskabet PGE, som af polske myndigheder i 1994 fik lov til at drive minen frem til 30. april 2020.

Men Polen har siden forlænget den tilladelse, hvilket ikke er foregået i overensstemmelse med EU-lov. Det er blandt andet sket uden at udføre en undersøgelse af, hvordan minedriften påvirker miljøet.

Wojciech Dabrowski, topchef i PGE, er ’fuldstændig’ uenig med beslutningen fra EU-Domstolen, som han kalder ’bizar’.

Han fortæller ifølge nyhedsbureauet Reuters, at selskabet regner med at fortsætte minedriften, fordi det sikrer energi til den sydvestlige del af Polen.

ritzau