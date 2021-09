Nødhjælpsorganisation: Det er godt, at Danmark er ambitiøs, men Mette Frederiksen svigter klimaløfte

Det er os i den rige del af verden, som har skabt klimakrisen, så vi skylder at hjælpe den fattigste del af verden med at tilpasse sig klimaforandringer, uden at det går ud over den u-landsbistand, vi giver til skolegang, demokratiudvikling og bekæmpelse af fattigdom.

Sådan omtrent lyder generalsekretær i Oxfam Ibis Kristian Weises kommentar til, at statsminister Mette Frederiksen (S) mandag ved FN’s generalforsamling i New York har lovet at øge den del af den danske bistand, som bruges til bekæmpelse af klimaudfordringerne - uden at tilføre nye penge til bistandshjælpen.