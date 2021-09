Joe Biden vil fordoble USA's årlige flygtningekvote

USA’s regering ønsker at fordoble antallet af flygtninge, som får lov til at komme ind i landet, til 125.000 i det kommende finansår, der begynder 1. oktober.

Det oplyser det amerikanske udenrigsministerium mandag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

I indeværende finansår, der slutter ved udgangen af september, er USA’s flygtningekvote på 62.500.

Præsident Joe Biden lovede under sin valgkamp, at han ville ændre den kurs, som hans forgænger i Det Hvide Hus, Donald Trump, havde sat ved at skære i antallet af flygtninge, som USA tillader indrejse hvert år.

Republikaneren Trump satte kvoten ned til 15.000, hvilket var det laveste antal i årtier.

Planen om at tage dobbelt så mange flygtninge ind i finansåret 2021 kommer samtidig med, at titusindvis af evakuerede afghanere opholder sig på amerikanske militærbaser, hvor de venter på at få lov til at påbegynde en ny tilværelse i USA.

ritzau