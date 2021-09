Toprådgiver for Ukraines præsident er forsøgt myrdet

Der er blevet affyret flere end 10 skud mod en bil med den ukrainske præsident Volodimir Zelenskijs toprådgiver, Sergij Sjefir. Han er sluppet uskadt fra angrebet, men hans chauffør er såret, oplyser politiet.

Skuddene faldt nær landsbyen Lesniki uden for hovedstaden Kijev, og de anses som et forsøg på at myrde rådgiveren, oplyser regeringen ifølge AFP.

En anden rådgiver for præsidenten, Mikhailo Podoljak, tror, at mordforsøget kommer som et resultat af Zelenskijs bekæmpelse af rigmænd. De omtales oftest som oligarker.

»Dette åbenlyse, overlagte og ekstremt voldelige angreb med automatvåben kan ikke vurderes som andet end et forsøg på at dræbe et nøglemedlem. Vi forbinder selvfølgelig dette angreb med den aggressive og endog militante kampagne mod statslederens aktive politik«, forklarer han.

