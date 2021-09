En amerikansk general kaldte det en fejl: Men syv børn blev dræbt

USA fører en hemmelig krig med droner, og flere andre lande er fulgt trop. For fordelen ved at føre hemmelig dronekrig er, at man sidder på sikker afstand af fjenden, og at både fejlangreb og drab på civile er sværere at opdage. Men på den måde kan den militære techrevolution føre til et moralsk forfald.