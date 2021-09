»Blåøjet«, »negativt«, »fejlagtig«: Mette Frederiksens USA-melding møder usædvanlig kritik

Det skaber forbløffelse både til venstre og til højre for regeringen, at statsminister Mette Frederiksen (S) fra New York usædvanligt åbenmundet har irettesat europæiske kolleger midt i en diplomatisk disput hen over Atlanten.

Mange europæiske regeringer er utilfredse med den amerikanske regerings egenrådighed i tilbagetrækningen fra Afghanistan, og senest har Frankrig raset over en ny militær alliance mellem USA, Storbritannien og Australien kaldet Aukus, der sigter på at imødegå Kinas voksende magt. Mens EU-kommissionen beklager ikke at være blevet orienteret om den nye alliance og efterlyser mere europæisk »autonomi«, så løfter Mette Frederiksen en advarende pegefinger.