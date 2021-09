Frankrig nærmer sig USA og sender ambassadør tilbage

Frankrig og USA har tilsyneladende nærmet sig hinanden en smule efter en ophedet strid om atomdrevne ubåde og en ny sikkerhedsaftale.

I hvert fald har de to landes præsidenter, franske Emmanuel Macron og amerikanske Joe Biden, onsdag talt i telefon.

Her har Macron meddelt, at han vil sende den franske ambassadør i USA tilbage til Washington i løbet af næste uge.

Det fremgår af en udtalelse fra Det Hvide Hus.

Macron kaldte fredag ambassadørerne fra USA og Australien hjem.

Det skete, efter at USA og Storbritannien - uden Frankrigs vidende - havde indgået en stor sikkerhedsaftale med Australien.

Den indebar blandt andet, at Australien trække sig fra en kontrakt om levering af ubåde fra Frankrig. I stedet vil australierne opbygge en flåde af atomdrevne ubåde baseret på amerikansk teknologi.

Dermed går Frankrig glip af en kontrakt til et trecifret milliardbeløb i kroner.

Macron og Biden er onsdag blevet enige om at mødes i oktober for at rede trådene ud. Det fremgår af udtalelsen fra Det Hvide Hus.

Her lyder det også, at processen omkring den nye sikkerhedsaftale med fordel kunne have forløbet anderledes.

»De to ledere er enige om, at situationen havde haft godt af åbne samtaler mellem allierede, når det handler om strategiske interesser hos Frankrig og europæiske samarbejdspartnere«, lyder det.

Frankrigs ambassadør i USA, Jean-Pierre Thebault, har tidligere sagt, at USA, briterne og australierne var skyldige i ’en enorm diplomatisk fejltagelse’.

»Det var brud på et partnerskab baseret på tillid, gensidig forståelse og oprigtighed, sagde Thebault i den australske hovedstad, Canberra«, inden han forlod Australien for at flyve til Paris.

Frankrigs udenrigsminister, Jean-Yves Le Drian, har beskrevet sikkerhedsaftalen som ’et knivstik i ryggen’.

ritzau