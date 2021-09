Scholzomaten versus den politiske Rocky Balboa

Jagten på den tyske kanslerpost er skrumpet ind fra en trekamp til en duel mellem socialdemokraten Olaf Scholz og den konservative Armin Laschet. Scholz er gået fra outsider til favorit. Men opløbet er så tæt, at det også kan blive Laschet, der tager over efter Angela Merkel. Vi tegner et portræt af de to kandidater.