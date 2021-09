Roms vælgere kræver vildsvin ud af byen

Det er blevet så almindeligt at se vildsvin på gaderne i nogle af kvartererne i Italiens hovedstad, Rom, at borgerne er ved at have fået nok.

De kræver handling, så problemet med dyrene er blevet en del af valgkampen.

Der skal vælges ny borgmester i oktober.

»Jeg er bange. En gang så jeg dem, mens jeg skulle ud og smide mit skrald ud. De fulgte efter mig«, fortæller Rosa Carletti om plagen fra de vilde svin.

Problemet er taget til over de seneste år, mens myndighederne i Rom har haft meget besvær med at indsamle skrald.

Store bunker af skrald på gaderne har tiltrukket vildsvin.

Den afgående borgmester hedder Virginia Raggi. Hun kommer fra det venstreorienterede 5-Stjernebevægelsen.

Hun giver sine politiske modstandere skylden for, at der er vildsvin i gaderne.

Tidligere i denne måned lagde hun sag an mod den politiske ledelse i Lazio-regionen, hvor det socialistiske parti PD har magten.

Hun mener, at vildsvinene kommer fra Lazio, og PD i Lazio burde have holdt dem hos sig selv.

Forkert adresse, siger PD i Lazio. Kontrollen med dyrene ude på landet ligger hos en stribe småkommuner med grænser op til Rom.

Roberto Gualtieri er PD-medlem i Rom og prøver også at blive hovedstadens borgmester. Han betegner sagsanlægget mod partifællerne i Lazio som ’en joke’.

Han mener, at det er den afgående administration i Rom, som har skylden og ikke har været opgaven voksen.

Også Giorgia Meloni, der er borgmesterkandidat for højrefløjen, giver den afgående borgmester skylden.

»I stedet for at være borgmester har Raggi helt grundlæggende optrådt som zoolog«, siger Meloni.

»Der er vilde vildsvin, der er rotter så store som labradorer, og der er dræbermåger. Vi har set det hele«.

ritzau