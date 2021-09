Catalansk separatistleder er anholdt i Italien

Den catalanske separatistleder Carles Puigdemont er blevet anholdt i Italien.

Det oplyser hans advokat ifølge nyhedsbureauet AFP sent torsdag aften.

Puigdemont blev anholdt af politiet, da han torsdag ankom til lufthavnen i Alghero på Sardinen. Det oplyser hans advokat, Gonzalo Boye, i et tweet.

Puigdemont var rejst til den italienske ø fra Bruxelles i Belgien, hvor han lever i selvvalgt eksil, i sin egenskab af medlem af Europa-Parlamentet, tilføjer advokaten.

Anholdelsen er sket på baggrund af en arrestordre udstedt i oktober 2019. Gonzalo Boye sætter i sit tweet spørgsmålstegn ved gyldigheden af arrestordren, som ifølge ham er blevet suspenderet af EU-Domstolen.

Det er nu op til det italienske retsvæsen at afgøre, om Puigdemont skal løslades eller udleveres til Spanien.

Det vil en dommer tage stilling til fredag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Puigdemont er anklaget for sammen med andre at stå bag en ulovlig folkeafstemning i 2017 om Cataloniens løsrivelse fra Spanien.

Flere af de andre catalanske politikere, som var med til at arbejde for Cataloniens uafhængighed, har fået fængselsstraffe på op til 13 år.

Flygtet til Belgien

Men Puigdemont, der er tidligere præsident for regionen Catalonien, har indtil videre formået at undslippe retsforfølgelse i Spanien, der har forsøgt at få ham udleveret.

I 2017 udsendte en spansk domstol en arrestordre på den nu 58-årige Puigdemont, som derefter flygtede til Belgien.

Carles Puigdemont blev i 2019 valgt ind i Europa-Parlamentet.

»Vi er her for at minde folk om, at den catalanske krise ikke er et internt anliggende, men er en sag for hele Europa«, sagde han i den forbindelse.

En anmodning fra Spanien om at få ham udleveret blev i 2020 afvist af en belgisk dommer, der begrundede det med Puigdemonts immunitet som medlem af parlamentet.

I marts i år stemte et flertal af parlamentets medlemmer for at ophæve hans immunitet på anmodning fra den spanske højesteret, og dermed kunne Spanien igen forsøge at få ham udleveret.

ritzau