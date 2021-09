Biden nægter at give Trump immunitet i sag om kongresuro

Præsident Joe Biden vil ikke lade tidligere præsident Donald Trump gøre brug af et særligt præsidentielt privilegie til at beskytte fortrolige dokumenter i forbindelse med en undersøgelse af stormløbet mod Kongressen 6. januar.

Det siger talskvinden for Det Hvide Hus, Jen Psaki, fredag.

»Præsidenten har konkluderet, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at gøre«, siger talskvinden.

Amerikanske præsidenter kan påberåbe sig retten til en vis form for immunitet i form af et særligt præsidentielt privilegie.

Det tillader Det Hvide Hus at nægte at efterkomme krav om at udlevere dokumenter ved for eksempel stævninger i Kongressen, lige som embedsfolk i Det Hvide Hus også kan bruge det til at nægte at vidne i kongresafhøringer.

Princippet er forankret i tanken om, at præsidenten og hans rådgiveres samtaler skal kunne holdes fortrolige om nødvendigt.

Et udvalg i Repræsentanternes Hus undersøger i øjeblikket angrebet mod Kongressen. Torsdag blev flere af Trumps tidligere topfolk, herunder Mark Meadows og Steve Bannon, indkaldt som vidner i sagen.

Det er uklart, om topfolkene skal afgive vidneforklaring, indlevere relevant materiale eller begge dele.

Fem personer døde under urolighederne

Under stormløbet 6. januar trængte et stort antal Trump-tilhængere ind i Kongressen. Fem personer mistede livet i forbindelse med urolighederne.

Urostifterne forsøgte at stoppe den formelle godkendelse af Bidens valgsejr ved præsidentvalget i november.

Trump har tidligere sagt, at han vil modarbejde stævninger og anmodninger om udlevering af dokumenter ved hjælp af det præsidentielle privilegie.

Men i sidste ende er det altså op til nuværende præsident Joe Biden at afgøre, om Trump skal have lov til at bruge det eller ej.

ritzau