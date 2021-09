Se billederne: Kæmpe migrantlejr i Texas er totalt ryddet for mennesker

Amerikanske myndigheder har fredag ryddet en lejr i grænsebyen Del Rio i Texas for de sidste migranter.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Lejren på grænsen mellem USA og Mexico husede, da der var flest, 15.000 migranter på en gang. Men fredag er virvaret af midlertidige telte og læskure mere eller mindre forsvundet.

Tilbage er kun enkelte arbejdsfolk, der fjerner de sidste rester efter lejren, mens flere politibetjente står langs kanten til floden Rio Grande for at afskrække nye migranter fra at forsøge at krydse floden ind i USA fra Mexico.

USA’s minister for indenlandsk sikkerhed, Alejandro Mayorkas, siger fredag ifølge Reuters, at myndighederne de seneste to uger har truffet cirka 30.000 migranter i Del Rio - størstedelen af dem fra Haiti.

De fleste af migranterne er stadig i USA efter at være blevet fjernet fra lejren, der sprang op under en motorvejsbro, mens resten enten er blevet udvist til Haiti eller vendt tilbage til Mexico, hvor de rejste ind i USA fra, af egen fri vilje.

Ifølge Reuters vil over 12.000 af migranterne få muligheden for at få prøvet deres asylsager foran USA’s migrationsdommere. Det estimeres, at 8.000 frivilligt er vendt tilbage til Mexico, mens 2.000 er blevet udvist til Haiti.

De resterende migranters skæbne er endnu ikke blevet afgjort.

Kritik af hårdhændede grænsebetjente til hest

Forholdene i den nu ryddede lejr har de seneste uger ført til massiv kritik af den amerikanske regering.

Ikke mindst fordi mange af migranterne i lejren har manglet basale fornødenheder som mad og vand.

Tidligere på ugen kom lejren igen i fokus, da billeder viste, hvordan nogle grænsebetjente på hesteryg udsatte flere fortrinsvis sorte migranter for særdeles hårdhændet behandling ved blandt andet at presse flere af dem tilbage i Rio Grande-floden.

Billederne er blevet fordømt af flere amerikanske politikere, og de har også ført til sammenligninger med dengang, at USA stadig var en slavestat.

Ifølge BBC lover USA’s præsident, Joe Bider, fredag i sine første offentlige bemærkninger omkring situationen i Texas, at de pågældende betjente vil blive holdt ansvarlige.

»Jeg lover jer, at disse mennesker vil bøde. De vil blive efterforsket, og der vil være konsekvenser«, siger Biden, der heller ikke tøver med at kalde behandlingen af migranterne langs grænsen for ’en skændsel’.

ritzau