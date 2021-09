Rusland vil have USA på banen for at genoplive atomaftale med Iran

USA skal vise noget mere initiativ for at få genoplivet en atomaftale, som landet forlod under præsident Donald Trumps ledelse i 2018, mener den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov.

»Det virker helt indlysende, at de skal være mere aktive«, siger han lørdag ved en pressekonference i FN-bygningen i New York.

Der er tale om en atomaftale fra 2015. Den blev indgået mellem Iran og de fem permanente medlemmer af FN’s Sikkerhedsråd – USA, Kina, Rusland, Frankrig og Storbritannien – samt Tyskland.

Atomaftalen gik ud på, at Iran skulle afvikle dele af sit atomprogram, så landet aldrig ville kunne bygge atomvåben. Til gengæld ville resten af verden udfase en række økonomiske sanktioner, som isolerede Iran og holdt landet fast i fattigdom. Det faldt på plads, mens Barack Obama var præsident i USA.

Forhandlinger sat på pause efter iransk valg

Da Trump kom til, kørte han en hårdere linje mod Iran og tog afstand fra aftalen. I 2018 trak han USA helt ud af den og genindførte sanktioner mod iranerne. Siden da er også Iran gradvist bakket ud af dele af aftalen.

USA’s nye præsident, Joe Biden, har indikeret, at amerikanerne er klar til at vende tilbage til aftalen. Forhandlingerne er hidtil dog gået langsomt. De er indtil videre foregået i den østrigske hovedstad, Wien, mellem Iran og Rusland, Frankrig, Kina, Storbritannien og Tyskland.

Lavrov siger lørdag, at forhandlingerne bør genoptages »så hurtigt som muligt«, og at USA skal bidrage til at »løse alle udfordringerne«.

Forhandlingerne begyndte i april, men blev sat på pause i juni. Det skete, efter at den konservative Ebrahim Raisi blev valgt som iransk præsident. EU har presset på for at få Iran tilbage til forhandlingerne.

ritzau