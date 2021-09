En tysk scholzomat og en norsk tågefyrste farver Nordeuropa rødere end længe

Mange borgerlige vil nok mene, der er gået et rødt spøgelse gennem Europa her i september 2021. Ikke et kommunistisk spøgelse af den type, Karl Marx og Friedrich Engels skrev om i det kommunistiske manifest fra 1848 med en opfordring til alle proletarer om at forene sig.

Nej, her i september 2021 er der tale om et spøgelse af den socialdemokratiske type, der står til at overtage de regeringskontorer, som konservative politikere har haft næstenpatent på i mange år. Tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) har en klar fornemmelse af, at tiderne nu skifter: