Laschet erkender dårligt valg: »Der er brug for fornyelse på alle måder«

Efter markant tilbagegang ved det tyske parlamentsvalg erkender konservative CDU/CSU’s bud på en ny kansler, Armin Laschet, at partierne ikke har fået et godt valg. CDU og CSU »kan ikke være tilfredse med dette resultat«, siger han på et pressemøde mandag.

»Der er brug for fornyelse på alle måder«, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

CDU/CSU endte ved valget efter socialdemokratiske SPD, som er blevet Forbundsdagens største parti. SPD, der har finansminister Olaf Scholz som sit bud på en kommende kansler, mener selv at have serveretten i regeringsforhandlingerne.

Fra CDU-lederen Laschet er udmeldingerne om en mulig konservativt ledet regering mere afdæmpede mandag.

»Ingen af de store partier har et klart mandat til at regere«, siger Laschet ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

Ikke desto mindre melder Laschet sig klar til at forhandle om en såkaldt Jamaica-koalition i Tyskland. En Jamaica-koalition er det navn, der er blevet givet til en mulig regering bestående af konservative CDU/CSU (sort), det liberale FDP (gul) og miljøpartiet De Grønne (grøn). Hvis en sådan koalition kommer i stand, vil Laschet stå i spidsen for den som kansler.

Dårligste valgresultat siden 1949

Internt i de to konservative søsterpartier er der uenighed om Laschets forsøg på at danne regering. Det skriver dpa. Den magtfulde CSU-leder i Bayern, Markus Söder, skal ifølge kilder i partiet have sagt på et møde mandag, at det dårlige valgresultat ikke nødvendigvis giver CDU/CSU ret til at stå i spidsen for en kommende regering.

Med omkring 24 procent af stemmerne fik CDU/CSU søndag det dårligste valgresultat siden 1949. FDP og De Grønne har allerede udtalt, at de først vil drøfte situationen med hinanden, inden de forhandler med CDU/CSU eller SPD om at danne regering.

»Kun den person, der formår at bringe to modsætninger sammen, kan blive kansler«, siger Laschet ifølge dpa.

På et spørgsmål om, hvorvidt han kan forestille sig at fortsætte den nuværende sort-røde regeringskoalition mellem CDU/CSU og SPD, svarer han:

»Som demokrater udelukker vi ikke noget. Men den dialog finder ikke sted i øjeblikket«.

Opdateres ...

ritzau