Grønne og liberale bekræfter forsøg på at finde fælles fodslag i tysk magtkamp

De blev ikke størst, men måske bliver de vigtigst. I hvert fald tyder meget på, at partierne De Grønne og FDP kommer til at spille helt afgørende roller, når der skal findes en ny tysk forbundskansler.

Søndagens tætte tyske valg betyder nemlig, at både socialdemokratiske SPD og konservative CDU/CSU har brug for de to partier for at danne flertal. Landets to største partier må dog vente lidt med deres tilnærmelser. De Grønne og FDP vil nemlig først snakke med hinanden, før de går videre med regeringsforhandlingerne. Det siger Christian Lindner fra liberale FDP.

»Vi har besluttet, at vi vil arrangere indledende samtaler med De Grønne. De største politiske forskelle er mellem FDP og De Grønne, og på grund af den polarisering giver det mening først at prøve at finde fælles fodslag«, lyder det mandag fra den 42-årige FDP-formand.

Liberale FDP fik 11,5 procent af stemmerne ved søndagens valg. Det klimaorienterede parti De Grønne fik 14,8 procent. SPD og CDU/CSU fik henholdsvis 25,7 procent og 24,1 procent.

Klima er vigtigst for De Grønne

Allerede efter de første resultater søndag luftede Christian Lindner idéen om, at FDP og De Grønne måske skulle snakke uden om de største partier.

»Ingen af de tidligere meget populære partier har fået mere end 25-26 procent af stemmerne. Det betyder, at 75 procent af vælgerne ikke har stemt på det parti, der kommer til at have den næste kansler. Måske bør De Grønne og FDP snakke sammen først«, sagde han søndag.

For De Grønne bliver klimapolitikken – naturligt nok – et af de afgørende punkter i kommende politiske forhandlinger, siger partileder Annalena Baerbock mandag.

»Vi har gjort det klart, at vi har brug for fornyelse i infrastruktur og digitalisering, og så skal vi have en tværgående klimapolitik hos den kommende regering«, siger Baerbock ifølge De Grønnes Twitter.

