Grønlands udenrigsminister degraderes efter udtalelser i dansk avis

Det grønlandske landsstyre har mandag været gennem en rokade, der blandt andet betyder, at landsstyreformand Múte B. Egede overtager området for udenrigsanliggender fra Pele Broberg. Det oplyser Múte B. Egede ifølge det grønlandske medie Sermitsiaq.

Pele Broberg tiltrak sig i sidste uge opmærksomhed efter et interview med Berlingske. Heri gav han udtryk for, at ordet rigsfællesskab ikke var dækkende for forholdet mellem Danmark og Grønland, og at kun personer med inuit-baggrund burde være stemmeberettigede ved en eventuel afstemning om grønlandsk uafhængighed.

»Det er jo ikke meningen, at de, der koloniserede landet, skal have lov at bestemme, om de vil blive ved med det eller ej«, sagde han til Berlingske.

Det udløste ifølge Sermitsiaq kritik af Broberg internt i Naalakkersuisut, Grønlands landsstyre, og hos støttepartiet, Atassut.

Múte B. Egede var ifølge et andet grønlandsk medie, KNR, endda ude med et dementi og forklarede, at Pele Broberg ikke talte på Naalakkersuisuts vegne.

Rokade blev enstemmigt vedtaget

Mandag skulle der i forvejen udnævnes en ny naalakkersuisoq (minister) for børn, unge og familier. I samme ombæring valgte Múte B. Egede at fratage Pele Broberg dele af hans ressortområder, nemlig udenrigsanliggender og klimaområdet.

Pele Broberg er fortsat medlem af Naalakkersuisut med ansvar for erhverv og handel.

»Vi har i koalitionen haft en dialog og er blevet enige om at gøre dette (rokere på ansvarsområderne, red.)«, siger Múte B. Egede ifølge Sermitsiaq.

»Det vigtigste for os er, at vores mål og visioner er i førersædet. Og ikke mindst, at vi arbejder for landets og befolkningens bedste«.

Den nye naalakkersuisoq for børn, unge og familier blev Paneeraq Olsen, der overtager fra Eqaluk Høegh, der trak sig i august.

Rokaden blev vedtaget uden nogle stemmer imod i det grønlandske landsting.

Opdateres ...

Ritzau