Briternes benzinpanik fortsætter: »Det er helt skørt, at vi skal opleve denne type mangel nu til dags«

I midten af Brighton ville bilisterne prise sig lykkelige for lange køer foran tankstationerne. Det ville betyde, at der var noget at holde i kø for.

Men den store BP-tankstation midt i kystbyen i Sydengland er løbet helt og aldeles tør, så strømmen af biler kører direkte ud igen, når de ser, at alle otte standere er lukket af med rød-hvid afspærringstape.