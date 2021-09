Stor eksplosion vækker lejlighedskompleks i Göteborg

Der er sket en stor eksplosion i et lejlighedskompleks i Annedal i det centrale Göteborg tirsdag morgen.

Det oplyser vagtchef Lars Jostelius fra den lokale redningstjeneste SOS Alarm.

20-25 personer er kørt på sygehuset, oplyser Tony Strömberg fra amulancetjenesten til P4 Göteborg. Flere er kommet slemt til skade, siger han, ifølge Aftonbladet.

Eksplosionen skete omkring klokken fem i den femetagers høje bygning og forårsagede brand. Tre trappeopgange er fyldt med røg, og det samme er garagen og flere lejligheder.

Redningstjenesten har 40-50 mand på stedet, og politiet er også talstærkt til stede.

Ifølge Lars Jostelius har SOS Alarm endnu ikke overblik over, hvor mange der er påvirket.

»Det kan jeg ikke svare på. Men det er alle, der bor der. Det kan være alt mellem 100 og 200«, siger han.

De evakuerede er blevet bragt til en kirke i området. Her afhører politiet også flere af beboerne.

Hvad der er eksploderet, er stadig uklart. Politiet har påbegyndt de indledende undersøgelse, der skal klarlægge årsagen.

Den svenske avis Expressen har talt med en af beboerne i ejendommen ved navn Kristoffer. Han blev vækket af sin kæreste, der fortalte, at bygningen rystede.

»Så gik jeg ud på altanen, og der var sort røg. Hele vores trappeopgang var også fyldt med røg. Så jeg tænkte, at vi måtte væk derfra, og vi tog håndklæder over hovedet«, siger Kristoffer til Expressen.

Han beskriver situationen som »kaotisk«, da alle beboere i opgangen forsøgte at komme ud. Han hørte også flere naboer skrige.





Sprang fra balkon

En anden beboer, Jessica, fortæller, hvordan hun måtte hoppe ud over sin balkon for at slippe væk fra sin lejlighed efter eksplosionen.

Heldigvis boede hun ikke så højt oppe og samtidig var der et grantræ under balkonen som de kunne bruge til at tage farten af springet, siger hun til avisen Göteborgs-Posten.





Også Aftonbladet har talt med en af de lokale beboere:

»Hele gaden er afspærret. Jeg har aldrig set så mange blå blink i mit liv«, siger beboeren til Aftonbladet.

