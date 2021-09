General ringede to gange til kinesere, der var bekymrede for, at Trump ville starte krig

Donald Trumps øverste militære rådgiver, general Mark Milley, ringede to gange til sin kinesiske modpart, hærchef general Li Zuocheng, for at berolige ham om, at Trump ikke havde planer om at angribe Den kinesiske Folkerepublik.

»Opkaldene skete efter bekymrende efterretninger om, at kineserne frygtede et angreb«, sagde general Mark Milley tirsdag i en senatshøring.