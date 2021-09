Tidligere Greenpeace-frontmand skal lede Frankrigs grønne til præsidentembedet

To kandidater med etiketterne ’realister’ og ’radikale’ stod over for hinanden, da 120.000 medlemmer og sympatisører af det franske miljøparti skulle vælge partiets kandidat til præsidentvalget i april næste år. Deres opgør var det franske sidestykke til de tyske grønnes magtkampe i 1990’erne, og debatten under valgkampen viste, at miljøbevægelsen er dybt splittet.

Tirsdag stod det klart, at Yannick Jadots realistiske linje i partiet EELV, Europe Ecologie-Les Verts, havde sejret. ’Realisterne’ åndede lettet op, men det holdt hårdt. Den tidligere ansvarlige i Greenpeace sejrede med 51 procent af stemmerne mod 49 procent til modkandidaten, Sandrine Rousseau, der i valgkampen havde kaldt de grønnes borgmestre i storbyerne Lyon og Bordeaux for »hvide mænd på cykler«, og som også ville udvide kampen for klimaet til en kamp for alle undertrykte.