Lavastrøm ud i havet får myndigheder til at advare om risiko for eksplosioner og skyer af giftige gasser

Rødglødende lava fra en vulkan, der har forårsaget enorme ødelæggelser på den spanske ferieø La Palma, har sent tirsdag aften nået Atlanterhavet. Det sker, ni dage efter at lavaen begyndte at strømme ud fra vulkanen og ødelægge bygninger og afgrøder. Billeder fra stedet viser skyer af hvid damp stige op fra Playa Nueva-området.

Myndighederne har tidligere advaret om risikoen for eksplosioner og skyer af giftige gasser, når lavaen rammer havet.

»Når lavaen når ud til havet, skal afspærringerne overholdes nøje«, sagde leder af beredskabet Miguel Angel Morcuend tidligere i går.

Lavaen er strømmet ned fra vulkanens vestlige side med kurs mod havet siden 19. september, hvor vulkanen Cumbre Vieja gik i udbrud. Den har ødelagt næsten 600 hjem samt bananplantager på La Palma, der ligger nær Tenerife. Øerne er en del af De Kanariske Øer, der ligger ud for Nordafrikas kyst. Tusindvis af mennesker er blevet evakueret fra La Palma, og tre kystlandsbyer blev mandag lukket ned forud for lavaens ankomst.

Katastrofeområde

Tirsdag erklærede de spanske myndigheder La Palma for et katastrofeområde. Det betyder blandt andet, at der kan frigives økonomisk støtte til øen. Den spanske regering har i første omgang tildelt den katastroferamte ø en hjælpepakke på 10,5 millioner euro – godt 78 millioner kroner. Herunder fem millioner euro til køb af huse, oplyser regeringens talsperson, Isabel Rodriguez.

Indtil videre er flere end 6.000 mennesker blevet evakueret fra deres hjem som følge af vulkanudbruddet. Der er hidtil ingen forlydender om dræbte eller tilskadekomne.

ritzau