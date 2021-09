Officielt: Hun indstilles som Löfvens afløser

Socialdemokratiets valgkomité i Sverige har indstillet finansminister Magdalena Andersson til at blive ny partileder. Dermed står hun til at afløse Stefan Löfven som statsminister.

»Jeg er naturligvis meget beæret over at blive foreslået som partileder og vil takke for støtten fra alle medlemmer«, siger Andersson.

64-årige Löfven går i forbindelse med en partikongres til november af som statsminister og socialdemokratisk leder. Det er også her, at Andersson formelt skal vælges som ny leder af Socialdemokraterna. Det meddelte han på overraskende vis i august ved en sommertale efter at have været statsminister siden 2014. Löfven har lagt op til, at den nye S-leder også skal efterfølge ham som statsminister. Det er i sidste ende det svenske parlament, Riksdagen, som beslutter, hvem der accepteres som statsminister.

54-årige Andersson har været Sveriges finansminister siden efteråret 2014. Hun peger i forbindelse med indstillingen som S-leder på integration, velfærd og klimaet som fokusområder for hende.

»Uret tikker. Klarer vi ikke klimakrisen, ser det sort ud«, siger hun.

Ritzau