Det vigtigste, du skal vide: Forstå regionen, der kan blive verdens næste krigsskueplads

En forsvarspagt mellem Australien, Storbritannien og USA har fået verden til at kigge bekymret mod den del af verden, der hedder Det Sydkinesiske Hav. Her finder man nogle af verdens folkerigeste lande, enorme økonomiske muskler, udviklingsmuligheder – og et stort konfliktpotentiale. Her er det vigtigste, du skal forstå om magtforholdene i regionen.